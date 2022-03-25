Spotify прекращает работу в России

Компания опасается за безопасность сотрудников

Музыкальный стриминговый сервис Spotify прекращает деятельность в России, пишет Expressen со ссылкой на заявление фирмы.

"К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что под угрозой может оказаться "безопасность сотрудников и, возможно, слушателей".

Уточняется, что полностью уйти из России Spotify планирует в начале апреля.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за ложную информацию о Вооруженных силах России.

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