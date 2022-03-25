Spotify прекращает работу в России

Компания опасается за безопасность сотрудников
Музыкальный стриминговый сервис Spotify прекращает деятельность в России, пишет Expressen со ссылкой на заявление фирмы.
"К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что под угрозой может оказаться "безопасность сотрудников и, возможно, слушателей".
Уточняется, что полностью уйти из России Spotify планирует в начале апреля.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за ложную информацию о Вооруженных силах России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- Минтранс: Россия навсегда потеряла 78 самолетов из-за санкций
- Мишустин назвал главную задачу в условиях санкций
- МИД заявил, что Москва "еще практически не начала" отвечать на санкции
- Анкара проигнорировала требования присоединиться к санкциям против России
- ЦБ отверг риск утраты из-за санкций золота из российских резервов