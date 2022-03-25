Посольство России назвало "слепой яростью" новые британские санкции

Власти Великобритании демонстрируют абсолютное пренебрежение к собственным "либеральным ценностям"

Посольство России в Великобритании прокомментировало новый пакет британских санкций. В него попали 59 российских компаний и частных лиц.

"Еще один пример продолжающейся слепой ярости, охватившей британский политический истеблишмент", - приводит заявление РИА "Новости".

В дипмиссии добавили, что рассматривают это как очередную главу антироссийского сценария в попытках очернить и ослабить нашу страну.

Там также подчеркнули, что украинский кризис используется в качестве предлога, а власти Великобритании стреляют себе в ногу, демонстрируя абсолютное пренебрежение к собственным "либеральным ценностям".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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