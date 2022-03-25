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Роулинг отреагировала на заявление Путина про "культуру отмены"

21:41
  • пятница
  • 25 марта 2022

Писательница обвинила президента в преступлениях

Британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг отреагировала на слова президента России Владимира Путина о "культуре отмены".

Ранее российский лидер упомянул имя Роулинг в своем выступлении. В ответ на это писательница заявила, что критикой "культуры отмены" не могут заниматься те, "кто убивает мирных жителей, сажает в тюрьму и травит своих оппонентов". 

Ранее Путин раскритиковал "культуру отмены" в странах Запада. Подробности смотрите в видео:

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Британская писательница Джоан Роулинг
Британская писательница Джоан Роулинг
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