Роулинг отреагировала на заявление Путина про "культуру отмены"

Писательница обвинила президента в преступлениях

Британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг отреагировала на слова президента России Владимира Путина о "культуре отмены".

Ранее российский лидер упомянул имя Роулинг в своем выступлении. В ответ на это писательница заявила, что критикой "культуры отмены" не могут заниматься те, "кто убивает мирных жителей, сажает в тюрьму и травит своих оппонентов".

Ранее Путин раскритиковал "культуру отмены" в странах Запада. Подробности смотрите в видео:

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