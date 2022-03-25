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Силуанов призвал россиян не беспокоиться о сбережениях

21:39
  • пятница
  • 25 марта 2022

Если хранить средства "под подушкой", не будет процентов

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в эфире канала "Россия-1", что гражданам страны не следует беспокоиться о своих сбережениях, которые находятся в банках.
Силуанов обозначил главный приоритет властей в условиях санкций

"В условиях повышения процентной ставки Центральным банком сбережения в рублях стали даже очень привлекательными. Проценты по депозитам в банках составляют около 20 и более процентов. Это вполне сопоставимо с прогнозируемым уровнем инфляции", - объяснил глава Минфина.

Он добавил, что "под подушкой" хранить деньги не стоит, потому что тогда точно не нарастет никаких процентов.

Кроме того, Силуанов отметил, что Россия обладает механизмом, который позволяет ей при любых обстоятельствах выполнить обязательства по своим внешним долгам.

Также министр указал на то, что рублевые расчеты за газ никак не отразятся на нефтегазовых доходах: бюджет России будет получать их столько же, сколько получал.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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Антон Силуанов
Антон Силуанов
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