Путин утвердил уголовное наказание за фейки о работе госорганов за рубежом

Ответственность аналогична той, что была введена за ложную информацию о ВС

Президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания за фейки о госорганах России, работающих за рубежом. Документ опубликован на портале правовой информации. Главное из закона: закон дополняет статью 207.3 УК;

ответственность за фейки о госорганах аналогична той, которая ранее была введена за ложную информацию о Вооруженных силах России — нарушителям грозит лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей;

срок и штраф увеличат, если нарушение совершено с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды;

если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит до 15 лет. Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"