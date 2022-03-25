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Путин утвердил уголовное наказание за фейки о работе госорганов за рубежом

22:31
  • пятница
  • 25 марта 2022

Ответственность аналогична той, что была введена за ложную информацию о ВС

Президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания за фейки о госорганах России, работающих за рубежом. Документ опубликован на портале правовой информации.

Главное из закона:

  • закон дополняет статью 207.3 УК;
  • ответственность за фейки о госорганах аналогична той, которая ранее была введена за ложную информацию о Вооруженных силах России — нарушителям грозит лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей;
  • срок и штраф увеличат, если нарушение совершено с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды;
  • если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит до 15 лет.
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