Путин утвердил уголовное наказание за фейки о работе госорганов за рубежом

Ответственность аналогична той, что была введена за ложную информацию о ВС
Президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания за фейки о госорганах России, работающих за рубежом. Документ опубликован на портале правовой информации.
Главное из закона:
- закон дополняет статью 207.3 УК;
- ответственность за фейки о госорганах аналогична той, которая ранее была введена за ложную информацию о Вооруженных силах России — нарушителям грозит лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей;
- срок и штраф увеличат, если нарушение совершено с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды;
- если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит до 15 лет.