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ВСУ обстреляли территорию ДНР из "Градов"

10:03
  • суббота
  • 26 марта 2022

Атаки на республику не прекращаются

Обстрелы городов и посёлков Донбасса с позиций ВСУ продолжаются. Утром восемь снарядов выпустили по Еленовке в ДНР, ночью под огнём были Петровское и Ясиноватая. В Мариуполе и Владимировке ранены шесть мирных жителей.
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Города в дыму от пожаров. Националисты по-прежнему препятствуют эвакуации гражданских. Дороги заминированы, в людей, которые пытаются выбраться из опасной зоны стреляют.  За сутки по территории ДНР ВСУ выпустили более 200 снарядов и мин. Огонь велся в том числе из "Градов".

Между тем, несмотря на противодействие радикалов, люди возвращаются на освобожденные территории ДНР и ЛНР, из России поступают гуманитарные грузы. Десятитонный тонный грузовик с детским питанием, средствами личной гигиены и вещами первой необходимости, которые детям Донбасса передали жители Сербии, выехал сегодня из Ленинградской области.

Организаторами акции выступили Центр русского географического общества в Сербии и Общество русско-сербской дружбы, сообщает "ТВ Центр". 

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