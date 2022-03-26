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Названы имена новых героев спецоперации на Украине

10:35
  • суббота
  • 26 марта 2022

Они самоотверженно сражаются

В ходе спецоперации по защите мирных жителей республик Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют мужество и высочайший профессионализм. В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих.
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Командир танкового взвода, лейтенант Артём Гладский в бою за аэродром, занятый националистами, обнаружил и уничтожил огневые точки противника, три танка, две БМП и большое количество боевиков.  Затем, развивая наступление, танковый взвод лейтенанта Гладского захватил плацдарм на западной окраине аэродрома, чем обеспечил проход основных сил российских войск.

Командир десантно-штурмового взвода, лейтенант Расим Ильязов вместе со своим подразделением оборонял несколько стратегически важных объектов, в том числе, мосты. Благодаря мужественным и слаженным действиям вверенного лейтенанту Ильязову подразделения десантники отбили восемь атак превосходящих сил противника, уничтожили 15 танков, восемь боевых машин и до пятисот боевиков.

Начальник регионального управления военной полиции, полковник Алексей Литвиненко организовал оперативное перемещение на расстояние более 100 километров нескольких боевых колонн, в составе которых находилось более 300 единиц техники российских войск. Выполнение задач осложнялось систематическими провокациями со стороны диверсионно-разведывательных групп украинских националистов. При этом потерь среди подчиненных полковника Литвиненко нет, сообщает "ТВ Центр".

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