Названы имена новых героев спецоперации на Украине

Они самоотверженно сражаются

В ходе спецоперации по защите мирных жителей республик Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют мужество и высочайший профессионализм. В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих.

Командир танкового взвода, лейтенант Артём Гладский в бою за аэродром, занятый националистами, обнаружил и уничтожил огневые точки противника, три танка, две БМП и большое количество боевиков. Затем, развивая наступление, танковый взвод лейтенанта Гладского захватил плацдарм на западной окраине аэродрома, чем обеспечил проход основных сил российских войск.

Командир десантно-штурмового взвода, лейтенант Расим Ильязов вместе со своим подразделением оборонял несколько стратегически важных объектов, в том числе, мосты. Благодаря мужественным и слаженным действиям вверенного лейтенанту Ильязову подразделения десантники отбили восемь атак превосходящих сил противника, уничтожили 15 танков, восемь боевых машин и до пятисот боевиков.

Начальник регионального управления военной полиции, полковник Алексей Литвиненко организовал оперативное перемещение на расстояние более 100 километров нескольких боевых колонн, в составе которых находилось более 300 единиц техники российских войск. Выполнение задач осложнялось систематическими провокациями со стороны диверсионно-разведывательных групп украинских националистов. При этом потерь среди подчиненных полковника Литвиненко нет, сообщает "ТВ Центр".

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