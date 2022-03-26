Байден вынуждает Европу отказаться от российского газа

В Старом Свете сопротивляются

Джо Байден продолжает давить на европейских партнёров и требовать от них отказаться от российского газа, чтобы наказать Москву. Во время своего визита в Брюссель глава Белого дома даже пообещал полностью обеспечить страны ЕС голубым топливом.

Пресс-конференцию по итогам внеочередного саммита НАТО Джо Байден ожидаемо начинает с пассажей о России и её президенте. Байден убеждает журналистов, что Путину не удалось раздробить альянс. Организация никогда не была такой сплочённой. В очередной раз подчеркивает, что США и союзники стоят полностью на стороне Украины и готовы помогать ей и дальше. Впрочем, судя по ответу на вопрос о том, стоит ли государству уступить какие-либо собственные территории в угоду прекращения огня, риторика Белого дома с агрессивно ультимативной превратилась в колеблющуюся.

Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины.

Хотя ещё недавно администрация Байдена заявляла, что территориальная целостность Украины не подлежит никакому сомнению. Американского лидера журналисты расспросили и о том, как идёт процесс перетягивания Китая на свою сторону. Судя по мимике главы Белого дома, не очень успешно.

Китай понимает, что его экономическое будущее гораздо теснее связано с Западом, чем с Россией. И поэтому я надеюсь, что он не станет вмешиваться.

Ответ весьма вежливый, но очевидно с подтекстом. Байден фактически чётко объясняет, как делать не нужно. И какие в случае чего последствия прилетят Китаю если он поддержит Россию. Указал американский президент и на то, что мир стоит на пороге продовольственного кризиса. И в очередной раз обвинил в этом российские власти, а не санкции, которыми Вашингтон и Брюссель обложили Москву.

На жалость пытался давить и президент Франции. Мол пустые полки сейчас не только в Европе - вот такие времена. Сложности испытывает не только продовольственная отрасль, но и энергетическая. Вместе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен американский президент громко объявляет о создании совместной рабочей группы. Главной целью станет сократить зависимость Старого Света от российских энергоносителей, сообщает "ТВ Центр".

Одна из причин евротура Байдена - убеждение партнёров вместо российского газа покупать американский, демократический. Вашингтон при этом явно не волнует ни то, что он дороже, ни то что логистика будет занимать больше времени. Зато не из России. Ему вторит и еврокомиссар. Никаких оплат за рубли ЕС не потерпит.

Очевидно, что полностью разрубить торговые отношения с Москвой Европа не стремится. Будапешт заявил, что санкции против России в сфере энергетики болезненно ударят по самой Венгрии. 85% используемого газа и 60% нефти страна закупает у русских. Соседям вторят и румыны, которые уже, в целом, допускают возможность приобретать необходимые ресурсы за рубли.

Президент Турции Эрдоган заявил, что и раньше предлагал Москве перейти на использование национальных валют в торговле между странами. Разрыву отношений препятствуют и более крупные игроки в лице Германии и Австрии. Что очень не нравится полякам. Они готовы хоть завтра отказаться от всего российского и двумя руками проголосовать за американскую альтернативу. В перечень входит и газ, и военные базы - лишь бы США не покидали регион.

Пока американский лидер наводит мосты в Европе, азиатские партнёры Соединённых Штатов нервно посматривают на корейский полуостров. В регионе нестабильно. КНДР успешно провёл запуск очередной баллистической ракеты. Она, как отмечается, уже способна долететь и до Америки.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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