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Арабская коалиция начала военную операцию против йеменских хуситов

10:46
  • суббота
  • 26 марта 2022

Причиной стала новая атака на нефтяные объекты

Арабская коалиция объявила о начале военной операции против йеменских хуситов после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Эр-Рияд также запросил совещание Совбеза ООН.
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Накануне был нанесен удар по нефтехранилищу в городе Джидда. Пожар на распределительной станции, в которую попал ракетный снаряд до сих пор не потушен. Кроме терминала, атаке подверглись также электростанция и опреснительный завод в провинции Джизан.

По сообщениям Саудовской Аравии силами ПВО страны уничтожены одна баллистическая ракета и более 10 заминированных беспилотников. В Министерстве энергетики королевства отметили, что атака может отразиться на производстве углеводородов, после этого заявления цена на нефть  резко выросла и достигла отметки в 120 долларов за баррель, сообщает "ТВ Центр".

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