Минобороны опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ вертолётами Ка-52

Огонь вёлся с большого расстояния

Российские военные опубликовали кадры уничтожения командного пункта ВСУ ударом управляемых ракет. Огонь вёлся с вертолётов Ка-52.

Лётчики применили противотанковый ракетный комплекс "Вихрь" и уничтожили цели без входа в зону поражения ПВО противника.

Ранее стало известно, что Россия применила минувшей ночью крылатые ракеты "Оникс". Был уничтожен склад ГСМ, с которого снабжалась топливом украинская военная техника.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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