Шойгу сообщил о приоритетных поставках вооружений в войска

Министр провёл совещание с военным руководством

В России продолжается опережающая поставка оружия и техники с применением кредитных средств. В первую очередь в войска поставляются высокоточное оружие большой дальности и авиационная техника. Об этом сообщил на рабочем совещании с руководством Минобороны его глава Сергей Шойгу.

Речь на совещании шла о реализации программы государственного оборонного заказа и выполнения социальных обязательств перед военнослужащими. Несмотря на сложности, государственный оборонный заказ выполняется в плановом порядке, отметил глава военного ведомства.

"Несмотря на антироссийские санкции, сегодня уровень заключения государственных контрактов составляет 85%, в апреле мы завершим эту работу полностью", - сказал Шойгу.

По его словам, Министерство обороны полностью выполняет все социальные обязательства перед личным составом. Вовремя индексируется размер денежного довольствия военнослужащих, выплачиваются зарплаты гражданскому персоналу, оказывается поддержка военным пенсионерам.

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