Российские военные применили на Украине крылатую ракету "Оникс"

Уничтожен склад ГСМ

Минувшей ночью российские военные применили на Украине высокоточную крылатую ракету "Оникс". С её помощью была уничтожена база горючего в районе Николаева. С этого склада ГСМ снабжалась топливом группировка ВСУ в южной части Украины, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Помимо этого, крылатыми ракетами "Калибр" уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населённого пункта Великие Коровницы Житомирской области.

За сутки над территорией Украины были сбиты три самолёта и шесть беспилотников ВСУ. Сейчас военные ведут бои за Новомихайловку и Новобахмутовку.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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