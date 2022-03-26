Минобороны показало пуски "Калибров" из акватории Чёрного моря

Уничтожен военный арсенал ВСУ

Российские войска нанесли ракетный удар высокоточным оружием по украинским военным объектам. Из акватории Чёрного моря, с борта корабля Черноморского флота были запущены четыре крылатые ракеты "Калибр". Они уничтожили арсенал с вооружением и военной техникой на территории Житомирской области.

Ранее российские военные опубликовали кадры уничтожения командного пункта ВСУ ударом управляемых ракет. Огонь вёлся с вертолётов Ка-52. Также минувшей ночью Россия применила крылатые ракеты "Оникс". Ими был уничтожен склад ГСМ, с которого снабжалась топливом украинская военная техника.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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