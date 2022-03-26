Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине

Они получат дополнительную соцподдержку

Участники спецоперации по защите Донбасса признаны ветеранами боевых действий. Они получат дополнительную социальную поддержку. Закон подписал Владимир Путин.

Российские подразделения продолжают освобождать территорию Украины от националистов. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, за сутки наша авиация поразила 117 военных объектов.

Электронная система видеонаблюдения российского вертолёта фиксирует мощные взрывы. Это промзона в окрестностях Чернигова. В ангарах и складах - спрятанная техника ВСУ. Точнее, была спрятана. Пока её не обнаружила разведка. "Аллигаторы" ложатся на боевой курс. Залп. И дивизион самоходных гаубиц уничтожен. Как и штаб украинских десантников в Винницкой области. Разрушены и повреждены несколько зданий, сообщает "ТВ Центр".

Подавляющее большинство таких операций против нацбатов и ВСУ российские военные проводят с применением современного высокоточного оружия. В том числе, гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". Использование новейших технологий в армии, будет только увеличиваться.

"С учётом проведения специальной военной операции, в текущем году необходимо сохранить заданные темпы поставки в войска перспективного вооружения, включая роботизированные комплексы, средств информационного обеспечения и радиоэлектронной борьбы", - сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Город Ирпень. Оплот националистов под Киевом. И крупный опорный пункт наёмников. Этим отрядом из Грузии руководит бывший министр обороны республики Ираклий Окруашвили. Радикалы куражатся на камеру. Но в реальности дела плохи. Подкрепления нет. За последнюю неделю, сообщили в российском оборонном ведомстве, на Украину не приехал больше ни один иностранный доброволец. Как раз наоборот. Наблюдается массовое бегство комбатантов. С начала специально военной операции, ВСУ и нацбаты потеряли убитыми и раненными более 30 тысяч человек.

В Рубежном продолжаются бои. В Мариуполе идёт зачистка города от националистов. Стены домов, которые они удерживали исписаны бандеровскими лозунгами. Мелкими группами, а то и поодиночке, переодевшись в гражданку, радикалы пытаются выйти из города. Но часть засела в жилых домах и сопротивляется. Люди, которым удалось бежать рассказывают, что боевики специально стреляют по машинам с детьми.

Российские военные, чем возможно помогают беженцам. Размещают в палаточных городках. Обеспечивают питанием и ночлегом. Гуманитарные грузы доставляют и в освобожденные от радикалов города и посёлки. С продуктами сейчас тяжело даже в деревнях. Поэтому, обычные крестьяне в Черниговской области рады любой помощи. А особенно детскому питанию, которое найти почти невозможно.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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