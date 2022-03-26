США и Германия отчитались о новых поставках оружия на Украину

Берлин изначально отказывался от предоставления вооружений Киеву

Россия делает всё для предотвращения военных преступлений на Украине, заявил сегодня наш посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. А зарубежные страны, напротив, продолжают подпитывать агрессию националистов. О новых поставках вооружений отчитались США и Германия. Проблемы собственных граждан политиков волнуют мало. А те жалуются на рост цен на топливо и опасаются дефицита продуктов.

Свободную машину ждать придётся дольше – таксисты митингуют на заправке. Сотрудники транспортных компаний требуют включить надбавку за горючее в тариф на поездку. В Нью-Йорке стоимость галлона бензина – это без малого четыре литра – приблизилась к пяти долларам. В Калифорнии цены на топливо ещё выше, сообщает "ТВ Центр".

Но повестка президента США в эти дни не внутренняя, а международная. Накануне Джо Байден прибыл в польский город Жешув, рядом с украинской границей. Здесь базируются американские военные – 82-я воздушно-десантная дивизия. Глава Белого дома выступил с духоподъёмной речью, которая озадачила многих. Заявил, что у военных будет возможность оценить мужество украинцев и увидеть всё своими глазами, когда они будут там. Президент оговорился, сообщает CNN.

Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила о причастности руководства России к гибели тысяч украинцев и российских военных. В ответ посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов написал, что наша страна, в отличие от США, делает всё, чтобы пресечь военные преступления на Украине.

Подпитывает силы украинских националистов и ВСУ Германия. Немецкое агентство dpa сообщает, что в накануне киевский режим получил от Берлина полторы тысячи зенитных ракет "Стрела", 100 пулемётов MG3, а также восемь миллионов пистолетных патронов. А бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире немецкого телеканала не без гордости заявил – Европа уже втянулась в вооруженный конфликт с Россией. И случайно или намеренно признался, что НАТО содержало на территории Украины тренировочный центр.

В самом Берлине поставки оружия признают, но от участия в конфликте открещиваются. Свои бы проблемы решить. Немецкая пресса пишет, что ЕС всерьёз опасается экспортных потерь пшеницы, подсолнечного масла и сои из Украины.

Издание "Шпигель" анализирует, какие последствия грозят закупке российского газа в рублях. Решение Владимира Путина перевести оплату за топливо на российскую валюту застало Запад врасплох, оно фактически заставляет Европу обходить её же санкции, приходят к выводу европейские экономисты.

Егор Киселёв "ТВ Центр".

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