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Бойцы Росгвардии принимают поздравления с праздником

12:43
  • суббота
  • 26 марта 2022

Он отмечается 27 марта

Силы, обеспечивающие защиту государства, достойно противостоящие внешним и внутренним угрозам. Поздравления в преддверии своего профессионального праздника принимают войска национальной гвардии, сообщает "ТВ Центр".
Росгвардия совместно с ВС отразила нападение на Каховскую ГЭС

Бойцы обеспечивают безопасность и поддерживают правопорядок, охраняют важные объекты инфраструктуры, противостоят терроризму и экстремизму. Их отличают высочайший профессионализм, выносливость и мужество.

Личный состав Росгвардии принимает активное участие в специальной военной операции по защите Донбасса. Бойцов поздравил депутат Госдумы от партии "Новые люди", первый заместитель председателя комитета по культуре Дмитрий Певцов.

Он назвал их элитой наших Вооружённых сил. "Они, конечно, являются преемниками того самого первого батальона внутренней стражи, которые заботились о внутреннем порядке в нашей стране. Поэтому я поздравляю их, я горд, что я могу сегодня могу поздравить бойцов", - отметил артист.

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Боец Росгвардии
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
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