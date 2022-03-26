В Севастополе началась реставрация дворца XIX века

Предстоит много работы

В Севастополе стартовала реконструкция одного из знаковых туристических объектов - здания Византийской истории. Оно входит в комплекс музея-заповедника "Херсонес Таврический". В постройке XIX века протекла крыша, под угрозой оказалась экспозиция - более трёх тысяч бесценных артефактов.

Маленькая Италия, средневековая обитель, уголок умиротворения – Византийский дворик, место, которое притягивает туристов. В этом здании архив, администрация и самая большая экспозиция музея. И всё это оказалось в опасности из-за аномально дождливого лета, сообщает "ТВ Центр".

Внутри – более трёх тысяч экспонатов. История средневекового города начиная с IV века нашей эры и до гибели Херсонеса. Фрески, иконы, мозаика – предметы, которым необходим постоянный климатический режим.

У монастырской постройки никогда не было охранного статуса. Сами монахи сделали пристройку – крыльцо. После революции были внутренние перепланировки, сначала как дома инвалидов, затем как музейного помещения, где одно время были даже квартиры сотрудников.

Корпус Херсонесского монастыря был построен в 1860-х годах и с тех пор постоянно нуждался в проведении противоаварийных работ. Всему виной – суровые климатические условия: перепады температуры, повышенная влажность воздуха из-за близости к морю и сильные штормовые ветра. Страдают конечно деревянные элементы конструкции и пористый инкерманский камень из которого построено здание.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь был разрушен на 97%. Это здание – одно из немногих сохранившихся. Пострадали только крыша и фасад. Последний раз крышу ремонтировали пол века назад после пожара. Тогда же обновили часть окон, которые сейчас меняют на пластиковые.

В рамках работ заменят систему слива, чтобы вода не попадала на стены. Фасад зачистят и покроют средством от грибка и влаги, которое сохранит натуральный цвет камня. Оставят только следы от пуль и осколков времен Великой Отечественной войны и надписи, сделанные защитниками Севастополя. Планируется, что к туристическому сезону главная экспозиция музея заповедника вновь будет открыта для посетителей.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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