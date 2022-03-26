Под Киевом сдались в плен высшие офицеры ВСУ

У них кончились продукты

В пригороде Киева украинские военные массово сложили оружие в связи с нехваткой боеприпасов и продовольствия. Российские войска взяли под контроль подземный командный пункт ВСУ в Николаевке.

Как сообщает наше Минобороны, добровольно сдались в плен более 60 украинских военнослужащих, из которых больше половины - старшие офицеры Вооруженных сил страны. Их всех оперативно эвакуировали из зоны боевых действий и обеспечили продуктами питания.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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