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Захарова ответила на провокацию польского генерала

16:33
  • суббота
  • 26 марта 2022

Он предложил вернуть Калининград

Мария Захарова жёстко ответила на требование польского генерала поднять вопрос о возвращении Калининграда. "Как поднимет, так и опустит", - написала официальный представитель российского МИДа в Telegram.
МИД заявил, что Польша приступила к опасной эскалации

Ранее экс-командующий польскими сухопутными войсками, генерал Вальдемар Скшипчак потребовал от России вернуть Калининград Польше. Он заявил, что Калининградская область исторически была частью Польши, а сейчас находится, как он выразился, под оккупацией России.

На этой неделе Польша объявила persona non grata 45 сотрудников российских учреждений в Варшаве. В Москве это назвали сознательным шагом к окончательному разрушению двусторонних отношений.

В последнее время в Польше звучит немало провокационных заявлений в адрес России. До этого власти страны активно боролись с военными историческими памятниками, установленными в честь советских солдат.

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