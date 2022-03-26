Захарова ответила на провокацию польского генерала

Он предложил вернуть Калининград
Мария Захарова жёстко ответила на требование польского генерала поднять вопрос о возвращении Калининграда. "Как поднимет, так и опустит", - написала официальный представитель российского МИДа в Telegram.
Ранее экс-командующий польскими сухопутными войсками, генерал Вальдемар Скшипчак потребовал от России вернуть Калининград Польше. Он заявил, что Калининградская область исторически была частью Польши, а сейчас находится, как он выразился, под оккупацией России.
На этой неделе Польша объявила persona non grata 45 сотрудников российских учреждений в Варшаве. В Москве это назвали сознательным шагом к окончательному разрушению двусторонних отношений.
В последнее время в Польше звучит немало провокационных заявлений в адрес России. До этого власти страны активно боролись с военными историческими памятниками, установленными в честь советских солдат.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"