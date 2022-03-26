В Москве наградили отличившихся во время спецоперации военных

Они лечатся в госпиталях

Сегодня военнослужащим, которые проявили героизм при защите Донбасса, вручили государственные награды. Церемонии прошли в столичных военных госпиталях.

Согласно указу президента, Орденов Мужества и медалей "За отвагу" удостоились 19 бойцов. Все они были ранены на поле боя и сейчас проходят лечение.

После выписки солдаты и офицеры будут направлены на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления. Но многие уже заявили, что вернутся в строй при первой же возможности, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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