Собянин обратился к москвичам в связи с непогодой

В Москве ожидаются снег и сильный ветер

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил горожан о значительном ухудшении погодных условий. Об этом он написал на своей странице в соцсети, сообщает "ТВ Центр".

В ближайшие дни в столице ожидаются сильный ветер с дождём и снегом. Такая погода продержится до вторника, 29 марта. Мэр попросил москвичей беречь себя и быть осторожными.

По прогнозу Гидрометцентра, вечером 26 марта в столичном регионе похолодает до минус 3-5 градусов, в воскресенье ожидаются снег и метель. В ночь на понедельник температура опустится до минус семи градусов. Небольшое потепление ожидается только к концу следующей недели.

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