В Москве стартовал фестиваль по сноуборду и горным лыжам

Он проводится в десятый раз

Похолодание и ненастье не напугало любителей зимних видов спорта и атлетов, которые вышли сегодня на снежные склоны. На западе Москвы открылся фестиваль по сноуборду и горным лыжам.

Он уже стал традиционным, проводится десятый раз при поддержке столичного департамента спорта. Зрителей ждёт захватывающее шоу, сообщает "ТВ Центр".

Самой зрелищной частью станут соревнования по слоуп-стайлу. Это акробатические прыжки на трамплинах, пирамидах, перилах и других сложных сооружениях, установленных на всём протяжении трассы.

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