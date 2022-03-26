ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны опровергло массовый вызов мужчин в военкоматы

14:05
  • суббота
  • 26 марта 2022

Речь идёт о провокации украинских спецслужб

Минобороны России опровергло массовый вызов в военкоматы мужчин, находящихся в запасе. Многим россиянам начали поступать фейковые звонки и СМС–сообщения с требованием срочно явиться в военкомат.
В России впервые арестовали человека за фейки о российской армии

Такие телефонные звонки - провокация украинских спецслужб, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков "Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны России не проводит и не планирует", - сказал Конашенков.

По сообщениям в соцсетях, звонки поступают с украинских номеров. Гражданам предлагают незамедлительно прийти в военкоматы в связи с проведением на Украине спецоперации.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сборный пункт военного комиссариата
Сборный пункт военного комиссариата
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.