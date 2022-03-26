Минобороны опровергло массовый вызов мужчин в военкоматы

Речь идёт о провокации украинских спецслужб

Минобороны России опровергло массовый вызов в военкоматы мужчин, находящихся в запасе. Многим россиянам начали поступать фейковые звонки и СМС–сообщения с требованием срочно явиться в военкомат.

Такие телефонные звонки - провокация украинских спецслужб, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков "Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны России не проводит и не планирует", - сказал Конашенков.

По сообщениям в соцсетях, звонки поступают с украинских номеров. Гражданам предлагают незамедлительно прийти в военкоматы в связи с проведением на Украине спецоперации.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"