Удар "Искандерами" по украинскому комплексу "Бук" попал на видео

Съёмки велись с беспилотника

Украинский комплекс "Бук" в Киевской области уничтожен ракетным ударом "Искандера". Минобороны России показало видео, снятое с беспилотника.

Ранее российские военные уничтожили командный пункт ВСУ ударом управляемых ракет комплекса "Вихрь". Огонь вёлся с вертолётов Ка-52. Также минувшей ночью были применены крылатые ракеты "Оникс". Ими уничтожен склад ГСМ, с которого снабжалась топливом украинская военная техника.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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