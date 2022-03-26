ФСБ пресекла деятельность террористов в Уфе

Задержаны четыре человека

В столице Башкортостана ликвидирована террористическая ячейка. Силовики задержали в Уфе четверых граждан России в возрасте от 36 до 62 лет.

По версии следствия, они готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов. Задержанные также причастны к пропаганде терроризма, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

ФСБ опубликовала видео обыска в квартирах подозреваемых. У них обнаружены гранаты, готовые "коктейли Молотова", экстремистская литература, радиостанции и специальная одежда для полевых условий.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса - "Организация террористического сообщества и участие в нём" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"