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ФСБ пресекла деятельность террористов в Уфе

16:07
  • суббота
  • 26 марта 2022

Задержаны четыре человека

В столице Башкортостана ликвидирована террористическая ячейка. Силовики задержали в Уфе четверых  граждан России в возрасте от 36 до 62 лет.
В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона

По версии следствия, они готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов. Задержанные также причастны к пропаганде терроризма, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

ФСБ опубликовала видео обыска в квартирах подозреваемых. У них обнаружены гранаты, готовые "коктейли Молотова", экстремистская литература, радиостанции  и специальная одежда для полевых условий.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса - "Организация террористического сообщества и участие в нём" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности".

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