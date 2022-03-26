Беспилотники будут доставлять почту в пяти регионах России

В стране стартует уникальный эксперимент

В России стартует эксперимент по доставке небольших грузов и почты с помощью беспилотной авиации. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В проекте примут участие Томская область, Камчатский край, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Беспилотники будут задействованы для круглогодичной доставки почты и грузов в удалённые и труднодоступные районы. Сейчас грузы в такие районы доставляют сезонно.

Беспилотники также будут использовать для проведения аэрофотосъёмки. Это поможет оперативно и точно обследовать важные инфраструктурные объекты, например, трубопроводы и линии электропередачи.

Ещё одна функция беспилотной авиации - авиахимические работы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Маршруты полётов будут прокладываться исходя из требований безопасности, а управлять полётами на протяжении всего пути будут внешние пилоты.

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