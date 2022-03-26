В проливе Босфор обнаружена мина

Её обезвредили турецкие военные

В проливе Босфор днём 26 марта на несколько часов было остановлено движение судов из-за обнаруженной рыбаками мины. Позже Минобороны Турции подтвердило, что это была мина старого образца, её оперативно обезвредила команда подводной обороны.

На этом фоне Турция ввела запрет на рыбную ловлю в ночное время в определённой части Чёрного моря. Также Анкара провела по этому поводу переговоры с Москвой и Киевом, их подробности не сообщаются.

Ранее ФСБ России предупреждало о том, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Чёрном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора.

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