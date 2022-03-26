Штормовой ветер повалил в Москве деревья и рекламные щиты

Коммунальные службы работают в усиленном режиме

Штормовой ветер повалил в Москве деревья и различные конструкции. "Городские службы работают в режиме повышенной готовности: оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют повреждённые ветром конструкции", - сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

В мэрии заявили, что в ликвидации последствий непогоды в Москве задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники.

Сегодня в Москве резко ухудшилась погода. В некоторых районах города наблюдалась гроза, шли снег, град и дождь с снегом. Сильный ветер до 20 метров в секунду повалил деревья.

Власти просят москвичей по возможности избегать пребывания на улице в непогоду. Завтра, 27 марта в Москве и Подмосковье синоптики обещают снег, метель, усиление ветра до 25 метров в секунду. Ночью похолодает до минус 3-8 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"