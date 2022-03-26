Антироссийские санкции сильно ударили по зажиточным европейцам

Растёт цена на бензин

Жители стран Европы уже почувствовали на себе влияние антироссийских санкций: на заправках выросли цены на бензин, подорожало отопление, в магазинах наблюдается дефицит некоторых товаров.

Но это ещё не всё. Немецкий экономист Айка Хамер прогнозирует, что скоро зажиточные европейцы в полной мере ощутят на себе антироссийские санкции. В частности, рост цен на бензин не прекратится, полагает эксперт.

"Мы можем столкнуться с тем, что дизельное топливо или бензин станут стоить 4-5 евро или даже 6 евро за литр. Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия", - сказал экономист в интервью RT.

США, Евросоюз и ещё ряд стран ввели санкции против России после начала спецоперации на Украине. Как заявлял президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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