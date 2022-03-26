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В Кремле ответили на новые оскорбления Байдена в адрес Путина

19:37
  • суббота
  • 26 марта 2022

Они могут поставить крест на отношениях Москвы и Вашингтона

Оскорбления от Джо Байдена сужают окно возможностей для налаживания отношений с США. Такое заявление прозвучало в Кремле в ответ на новые недипломатические высказывания главы Белого дома.
Байден вынуждает Европу отказаться от российского газа

"Всё-таки государственный лидер должен сохранять трезвость", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Президент США Джо Байден вновь позволил себе недипломатично высказаться о российском лидере Владимире Путине. Во время визита в Польшу один из журналистов спросил Байдена, что тот думает о главе России в контексте происходящих на Украине событий. "Он мясник, вот, что я думаю", - ответил Байден.

Ранее президент США называл Владимира Путина военным преступником. На это в Кремле также жёстко отреагировали и предупредили об опасности полного разрыва отношений с Вашингтоном.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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