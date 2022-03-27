Минобороны рассказало о героях спецоперации на Украине

Они проявляют настоящее мужество

О новых подвигах наших солдат и офицеров во время специальной операции по защите Донбасса рассказали сегодня в Минобороны.

В ходе боестолкновения наши десантники оказались под плотным огнём противника. Ефрейтор Виталий Хисматуллин, проявляя самоотверженность и отвагу, подобрался к замаскированной БМП и уничтожил машину выстрелом из ручного гранатомета.

Группа под командованием Ивана Бухарова разминировала территорию, когда попала в засаду. В течении часа наши бойцы отражали атаку и выстояли до прихода основных сил. Благодаря грамотным действиям капитана Бухарова, потерь среди личного состава удалось избежать, сообщает "ТВ Центр".

Колонна российских подразделений, в составе которой находились связисты, оказалась под обстрелом. Старший лейтенант Владимир Шапхаев сумел обеспечить связь со штабом командования, что позволило передать координаты противника и уничтожить его.

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