Националистов в Мариуполе заблокировали в промзоне

Им уже не спастись

Российские Вооружённые силы нанесли серию мощных ударов по военным объектам во Львове. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, ликвидирована крупная база горючего. Она обеспечивала топливом воинские части на западе Украины и киевские подразделения.

Российские десантники уверенно занимают позиции в Киевской области. Линию обороны ВСУ взламывают мощными залпами реактивных установок. Приказа форсировать события нет. Наступление на украинскую столицу идёт не спешно и по плану, сообщает "ТВ Центр".

Ещё один крупный успех в Мариуполе. Ополченцы и бойцы Росгвардии вынудили остатки националистов отойти в промзону. Это значит, что радикалы заперли сами себя в ловушке. Бежать из мариупольского котла удаётся не всем. Наметанный глаз ополченцев легко отличит мирного жителя от националиста или украинского военного.

В городе Рубежное - эвакуация. ВСУ, потеряв контроль над городом, теперь бьют по жилым кварталам. Людей от обстрелов спасают луганские ополченцы: вывозят беженцев в безопасные районы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"