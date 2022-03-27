Российские десантники захватили аэродром под Киевом

Туда переброшена спецгруппа

Минобороны России опубликовало кадры переброски спецгруппы десантников и военной техники в Киевской области. По координатам, полученным с беспилотников, военные вывели из строя несколько украинских колонн и укрепления радикалов.

А благодаря ударам расчёта российских миномётчиков удалось захватить ещё один аэродром в Киевской области. На освобождённых территориях помощь местным жителям оказывают наши военные медики. В развёрнутый полевой госпиталь доставлены, в том числе, двое раненых детей.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"