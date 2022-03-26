Азербайджанские военные в Карабахе вошли в зону ответственности российских миротворцев

Это нарушает трёхсторонние договорённости
Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Минобороны России. Азербайджанские военные выставили свой наблюдательный пост.
Эти действия противоречат трёхсторонним договорённостям. Минобороны Армении уже обвинило Баку в нарушении этих договоренностей.
Также с азербайджанского беспилотника "Байрактар" было нанесено четыре удара по военным подразделениям Нагорного Карабаха в районе населённого пункта Фурух.
На фоне обострения ситуации власти Нагорного Карабаха объявили на территории республики военное положение и попросили президента России увеличить численность миротворческого контингента.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"