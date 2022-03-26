Азербайджанские военные в Карабахе вошли в зону ответственности российских миротворцев

Это нарушает трёхсторонние договорённости

Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Минобороны России. Азербайджанские военные выставили свой наблюдательный пост.

Эти действия противоречат трёхсторонним договорённостям. Минобороны Армении уже обвинило Баку в нарушении этих договоренностей.

Также с азербайджанского беспилотника "Байрактар" было нанесено четыре удара по военным подразделениям Нагорного Карабаха в районе населённого пункта Фурух.

На фоне обострения ситуации власти Нагорного Карабаха объявили на территории республики военное положение и попросили президента России увеличить численность миротворческого контингента.

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