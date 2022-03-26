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Российские военные за сутки сбили четыре беспилотника и вертолёт ВСУ

20:26
  • суббота
  • 26 марта 2022

Один дрон летел в сторону Севастополя

Российские военные во время спецоперации на Украине за сутки сбили украинский вертолёт Ми-24 и четыре беспилотника. Об этом на традиционном вечернем брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Один из беспилотников приближался к Севастополю, его уничтожили в небе над Чёрным морем.
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За минувшие сутки удалось подавить семь долговременных огневых точек и пять бронеобъектов в защищенных укрытиях. Всего поражён 91 военный объект Украины, среди них: два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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