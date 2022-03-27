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Путин поздравил бойцов Росгвардии с праздником

10:14
  • воскресенье
  • 27 марта 2022

Он отмечается 27 марта

Сегодня - День войск Росгвардии. Действующих служащих и ветеранов поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что эта структура, созданная шесть лет назад, стала неотъемлемым, надёжным звеном единой государственной системы обеспечения законности и порядка, защиты интересов граждан, сообщает "ТВ Центр".

Президент отдельно обратился к росгвардейцам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции по защите республик Донбасса. 

Да, реальная боевая обстановка связана с повышенным риском. Хорошо знаю, как вы действуете в такой ситуации: в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно, проявляя личный героизм, грамотно, чётко решаете все поставленные сложнейшие задачи.

Президент отметил, что страна гордится бойцами Росгвардии. Путин поблагодарил их за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу.

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