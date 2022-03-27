Минобороны показало ночные удары Су-25 по военным складам на Украине

Все намеченные цели поражены

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России этой ночью уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ. Видео опубликовало Министерство обороны. Точечные удары по наземным целям велись с помощью авиационного ракетного вооружения.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры переброски спецгруппы десантников и военной техники в Киевской области. Там, благодаря ударам расчёта миномётчиков, удалось захватить ещё один аэродром.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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