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Из Херсона в Крым эвакуированы 90 граждан России и Молдавии

10:46
  • воскресенье
  • 27 марта 2022

Удалось вывезти 90 человек

Из Херсонской области наши военные вывезли в Крым 90 граждан России, Молдавии и Украины. И это далеко не первая эвакуация людей по данному маршруту. Всего же на полуостров уже прибыли более 24 тысяч беженцев. Для них организованы пункты временного размещения.
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123 километра из Херсона в Армянск. Дорога свободна, безопасность обеспечивают российские военнослужащие. А такие эвакуационные рейсы для иностранных граждан сейчас уже называют регулярными. Украинцы тоже пользуются этим маршрутом. Причём, с каждым разом желающих покинуть Херсонскую область всё больше, сообщает "ТВ Центр".

Жители Херсона рассказывают – в городе спокойно. Порядок поддерживают российские военнослужащие. Привозят гуманитарную помощь, продукты. Опасность представляют только провокаторы. А ещё рассказывают про отношение к России и жизнь на Украине в последние годы.

Наши военнослужащие эвакуируют, в том числе, россиян, которые по разным причинам оказались на Украине и не смогли вернуться на родину. Эвакуация проводится по заявкам в военную комендатуру Херсона и по спискам из иностранных посольств. В этот раз в Россию вывезли 90 человек.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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