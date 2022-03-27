Крылатыми ракетами поражены стратегические объекты во Львове

Удар нанесён по базе ГСМ

Российские военные нанесли удары крылатыми ракетами по важным объектам во Львове. Там уничтожена крупная база горючего, она снабжала топливом украинские войска в западных областях страны.

Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами поражены цеха Львовского радиоремонтного завода. Там ремонтировали и модернизировали зенитные ракетные комплексы "Тор" и С-125, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также проинформировал, что высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и "Бук" неподалёку от Киева.

Ранее Минобороны сообщало, что экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ. Также в Сети были опубликованы кадры переброски спецгруппы десантников и военной техники в Киевской области. Там захвачен ещё один аэродром.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"