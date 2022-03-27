Байдена подняли на смех после нелепых заявлений в Польше

Президент США наговорил много интересного

Речь, с которой Джо Байден выступил накануне в Польше, всего за одну ночь разошлась на цитаты. Правда, довольно нелепые и абсурдные. Заявив, что американский доллар стоит уже 200 рублей, президент США наглядно продемонстрировал, что значит делить чьи-то слова на два. Оговорки главы Белого дома не смогли пропустить мимо ушей даже американские журналисты. Репортёр The Wall Street Journal опубликовал статью, в которой недвусмысленно намекнул: иногда лучше молчать чем говорить.

Тем временем другие два издания - Daily Mail и The New York Post - одновременно сделали сенсационное заявления: к американским биолабораториям на территории Украины причастен сын президента. Оба издания в своё время получили доступ к ноутбуку Хантера Байдена, где хранилась масса любопытной корреспонденции. Согласно письмам, бизнесмен помог медицинской компании Metabiota заключить многомиллионный контракт на исследование смертоносных патогенов, и не где-нибудь, а прямо на российско-украинской границе.

Более того, Байден-младший сам в своё время инвестировал 500 тысяч долларов в исследовательскую деятельность фирмы. Выходит, что американские журналисты подтвердили заявления, сделанные ранее российским Министерством обороны. А бывший президент Америки Дональд Трамп и вовсе заявил: нынешняя администрация виновата во всём происходящем вокруг Украины, сообщает "ТВ Центр".

За тем, как происходят убийства людей и государственности не первый год наблюдает итальянский журналист Джорджио Бьянки. Находясь сейчас в Донбассе, репортёр записал обращение к президенту Италии. Бианки призвал правительство раскрыть глаза на правду и рассказал, кто на самом деле воюет на стороне Украины.

Я заходил в их бывшие базы, где видел свастики, книги об "СС", книги о Муссолини. Тут настоящие нацисты держат в заложниках государство. Государство, которое перестало быть демократическим в 2014 году в результате неонацистского переворота.

Однако далеко не все на Западе готовы к такой правде. Глава МИД Великобритании в интервью изданию Telegraph заявила о необходимости удвоить объёмы поставок вооружения на Украину. По мнению Лиз Трасс, только агрессивное военное сопротивление Киева способно привести к результативным переговорам.

А вот к чему приведёт упрямое стремление закрутить российские газовые вентили, многие в Европе уже ощутили. Вторую неделю в испанской столице проходят многотысячные митинги и массовые забастовки. И несмотря на обещания властей взять ситуацию под контроль, расходиться протестующие не пока не спешат.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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