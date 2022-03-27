Дождь, снег и град: погода испытывает москвичей на прочность

Сильный ветер ломает деревья

Снег, метель и шквалистый ветер - такие сюрпризы преподнесла погода в последние выходные марта жителям столичного региона. До конца дня сохранится жёлтый уровень погодной опасности.

Городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Накануне шквалистый ветер повалил в городе десятки деревьев.

Сегодня в Москве аномально низкое атмосферное давление. Днём будет около нуля градусов. К ночи столбики термометров местами опустятся до минус десяти.

Снегопад и сильный ветер ожидаются в столице и в понедельник, 28 марта. Но уже со вторника погода начнёт постепенно налаживаться, сообщает "ТВ Центр".

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