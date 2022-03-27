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Байдену досталось от Трампа за пресловутую американскую мечту

12:45
  • воскресенье
  • 27 марта 2022

Экс-президент снова обвинил нынешнего главу США

Обиженному Дональду Трампу не даёт покоя деятельность Джо Байдена на посту президента. Бывший владелец овального кабинета в Белом доме обвинил нынешнего главу США в "убийстве" американской мечты.
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Этот достаточно расплывчатый термин очень любит Трамп и постоянно говорит о том, что только ему под силу возродить Америку и сделать её великой. На этот раз Трамп заявил о том, что Байден за 15 месяцев у власти нанёс больше ущерба, чем пять худших президентов в американской истории вместе взятые.

Экс-президент обвинил действующего в том, что всего за год с небольшим ему удалось убить американскую мечту. Выступая на митинге перед своими сторонниками Трамп призвал их не терять надежды и пообещал, что при правильном руководстве Америка станет больше, сильнее и могущественнее, чем когда-либо прежде. Под правильным руководителем бывший президент, вероятно, имел в виду исключительно себя.

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