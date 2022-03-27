ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новые риски у автовладельцев: цены растут вслед за долларом

15:23
  • воскресенье
  • 27 марта 2022

Дорожают страховка и запчасти

Автострахование стремительно дорожает. И если цены на ОСАГО контролирует Центральный банк - у компаний особо разгуляться пока не получится, то тарифы на КАСКО кое-где подскочили на 50%.

Причин повышения цен несколько - сложности с запчастями, валютные курсы и резкое увеличение стоимости новых машин. Но не только. Сейчас выросли и потенциальные риски для автовладельцев.

Илья Данильцев разбирался - чего сейчас стоит особенно опасаться и с какими ещё сложностями могут столкнуться водители (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Автосервис
Автосервис
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.