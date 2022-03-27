Новые риски у автовладельцев: цены растут вслед за долларом

Дорожают страховка и запчасти

Автострахование стремительно дорожает. И если цены на ОСАГО контролирует Центральный банк - у компаний особо разгуляться пока не получится, то тарифы на КАСКО кое-где подскочили на 50%.

Причин повышения цен несколько - сложности с запчастями, валютные курсы и резкое увеличение стоимости новых машин. Но не только. Сейчас выросли и потенциальные риски для автовладельцев.

Илья Данильцев разбирался - чего сейчас стоит особенно опасаться и с какими ещё сложностями могут столкнуться водители (смотрите видео).

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