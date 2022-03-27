В ЛНР пройдёт референдум о вхождении в состав России

Об этом заявил глава республики

В ближайшее время в Луганской народной республике может пройти референдум о вхождении в состав России. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, передаёт ТАСС.

"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет своё мнение по поводу вступления в Россию. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", - сказал руководитель республики.

21 февраля Россия признала независимость ЛНР и ДНР. Москва подписала с республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 23 февраля главы ЛНР и ДНР обратились к президенту России за помощью в связи с резким обострением ситуации на линии разграничения.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. Как заявил Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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