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Володин напомнил о повышении социальных пенсий с 1 апреля

13:47
  • воскресенье
  • 27 марта 2022

Их проиндексируют на 8,6%

С 1 апреля в России на 8,6% повышаются социальные пенсии. Об этом у себя в Telegram-канале напомнил глава Госдумы Вячеслав Володин.
С 1 апреля в России на 8,6% вырастут социальные пенсии

Эта индексация коснётся в общей сложности четырёх миллионов человек. До этого такое же повышение было в отношении гражданских неработающих и военных пенсионеров, однако на этом поддержка не ограничится, написал Володин.

"Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии", - напомнил спикер Думы.

Ранее Министерство труда сообщало, что индексация социальных пенсий в 2022 году была запланирована на уровне 7,7%, но с учётом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии вырастут на эту величину.

Социальные пенсии в России получают граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для начисления страховой пенсии.

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