ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Европу предупредили о климатической катастрофе из-за американского газа

14:54
  • воскресенье
  • 27 марта 2022

США готовы заменить российское топливо на своё

Европейцев предупредили о возможной климатической катастрофе после отказа от российского газа и перехода на американский.  Рост экспорта голубого топлива из-за океана приведёт к продлению сроков отказа от ископаемых видов топлива ещё на годы вперёд.
Байден вынуждает Европу отказаться от российского газа

Такого мнения придерживается старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан. "Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведёт к катастрофе для нашего климата", - сказала она в интервью британской газете The Guardian.

Президент США Джо Байден уговаривает Европу отказаться от российского газа и обещает заменить его сжиженным американским. Сам Вашингтон уже ввёл запрет на импорт энергоносителей из России. Исключение составил лишь уран.

Теперь Штаты утверждают, что готовы помочь Евросоюзу избавиться от российской зависимости и уверяют, что смогут значительно увеличить поставки своего сжиженного природного газа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Климатическая катастрофа
Климатическая катастрофа
Газ
Газ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.