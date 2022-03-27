Европу предупредили о климатической катастрофе из-за американского газа

США готовы заменить российское топливо на своё

Европейцев предупредили о возможной климатической катастрофе после отказа от российского газа и перехода на американский. Рост экспорта голубого топлива из-за океана приведёт к продлению сроков отказа от ископаемых видов топлива ещё на годы вперёд.

Такого мнения придерживается старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан. "Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведёт к катастрофе для нашего климата", - сказала она в интервью британской газете The Guardian.

Президент США Джо Байден уговаривает Европу отказаться от российского газа и обещает заменить его сжиженным американским. Сам Вашингтон уже ввёл запрет на импорт энергоносителей из России. Исключение составил лишь уран.

Теперь Штаты утверждают, что готовы помочь Евросоюзу избавиться от российской зависимости и уверяют, что смогут значительно увеличить поставки своего сжиженного природного газа.

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