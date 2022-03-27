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Роскомнадзор заблокировал сайт журналиста Невзорова

14:22
  • воскресенье
  • 27 марта 2022

Это сделано после возбуждения против него уголовного дела

Роскомнадзор заблокировал сайт журналиста Александра Невзорова. Это сделано по требованию Генпрокуратуры.
СК возбудил уголовное дело против журналиста Невзорова

Сайт содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Канал Невзорова на платформе "Яндекс.Дзен" также заблокирован.

22 марта Следственный комитет возбудил против Невзорова уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Журналист опубликовал в Сети фейковую информацию об обстреле роддома в Мариуполе. Её сфабриковали украинские СМИ.

По данным интернет-изданий, Александр Невзоров сейчас находится за пределами России.      

4 марта в России вступил в силу закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских военнослужащих. Максимальное наказание для распространителей ложной информации - 15 лет лишения свободы.

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