Роскомнадзор заблокировал сайт журналиста Невзорова

Это сделано после возбуждения против него уголовного дела

Роскомнадзор заблокировал сайт журналиста Александра Невзорова. Это сделано по требованию Генпрокуратуры.

Сайт содержит призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Канал Невзорова на платформе "Яндекс.Дзен" также заблокирован.

22 марта Следственный комитет возбудил против Невзорова уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. Журналист опубликовал в Сети фейковую информацию об обстреле роддома в Мариуполе. Её сфабриковали украинские СМИ.

По данным интернет-изданий, Александр Невзоров сейчас находится за пределами России.

4 марта в России вступил в силу закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских военнослужащих. Максимальное наказание для распространителей ложной информации - 15 лет лишения свободы.

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