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Мантуров назвал сроки перестройки логистики в промышленности

16:42
  • воскресенье
  • 27 марта 2022

Из-за санкций на это уйдёт время

Перестройка логистических цепочек в зависимости от конкретной отрасли займёт от трёх до шесть месяцев. Такие сроки налаживания сотрудничества в торговле и промышленности после ухода из России ряда зарубежных компаний назвал в эфире телеканала "Россия-1" глава Минпромторга Денис Мантуров.
МИД заявил, что Москва "еще практически не начала" отвечать на санкции

"Логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум - шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок, сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию", - сказал министр.

После начала спецоперации на Украине против России были введены беспрецедентные санкции и ограничения. Они коснулись торговли, промышленности, банковской сферы, обороны, сотрудничества в космосе.

В знак протеста из России ушли некоторые иностранные компании, но большая часть зарубежных инвесторов продолжает работу в стране.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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