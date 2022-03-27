Макрон отреагировал на оскорбления Байдена в адрес Путина

Американский лидер снова позволил себе недипломатическое высказывание

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не позволил бы себе оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина, которые допустил Джо Байден. Макрон призвал воздержаться от слов и действий, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине, сообщает AFP.

"Мы, европейцы, не должны забывать нашу географию и нашу историю. Мы не ведём войну против российского народа", - сказал Макрон.

Накануне президент США Джо Байден крайне недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине. Во время визита в Польшу глава Белого дома назвал президента России мясником. До этого Байден называл Владимира Путина военным преступником.

На все эти высказывания жёстко реагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал об опасности полного разрыва отношений с Вашингтоном и заявлял, что оскорбления от Джо Байдена сужают окно возможностей для налаживания отношений с США.

"Всё-таки государственный лидер должен сохранять трезвость", - сказал накануне Песков в интервью ТАСС.

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