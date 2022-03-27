Москвичей предупредили о периоде опасного солнца

В это время лучше находиться в тени

В середине мая в Москве наступит период опасного солнца. Повышенный уровень ультрафиолета в это время может поражать кожу и слизистую оболочку глаз.

Москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В интервью ТАСС он сказал, что в конце марта и в апреле от солнца можно получать удовольствие. В этот период ультрафиолет не опасен, он способствует выработке витамина D.

Начинается период опасного ультрафиолета примерно с середины мая. В полуденные часы лучше не находиться на солнце. Синоптик предупредил, что ультрафиолет в этот период может нанести вред организму.

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